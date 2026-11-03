Kollegen entfernten die Schachtfertigteilelemente mit einem Stapler und befreiten den Mann. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter mit lebensgefährlichen Verletzungen mit der Rettung in die Klinik eingeliefert – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bbt-baustelle-beton-stapel-faellt-auf-arbeiter-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Im Zuge der seit 2007 andauernden Arbeiten an dem Mammutprojekt war es schon zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Inklusive des nunmehr tödlich Verunglückten kamen bisher sechs Arbeiter ums Leben.<h3>\r\nAuch auf Südtiroler Seite ein Verletzter<\/h3>Auch auf der BBT-Baustelle in Mauls auf Südtiroler Seite hat sich am Sonntag ein Arbeiter schwer verletzt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-auf-bbt-baustelle-in-mauls-fordert-verletzten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a>