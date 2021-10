48 Jahre Haft für Bankomat-Knacker-Bande

Insgesamt wurden ihnen 14 Anschläge auf Geldautomaten zur Last gelegt, die 2019 innerhalb weniger Monate in Norditalien verübt worden waren, so auch in Leifers Kurtinig und Borgo Valsugana.Der Leiferer Vizebürgermeister Giovanni Seppi zeigt sich damals gegenüber STOL schockiert über die Dreistigkeit der Täter. „Die Bankomatssprengung hier in der Stadt und auch ähnliche Vorkommnisse in anderen Gemeinden zeigen, dass die Kriminellen bald vor nichts mehr zurückschrecken“, gab er zu bedenken. In unmittelbarer Umgebung der Bankfiliale befanden sich nämlich auch mehrere Wohnhäuser.Bei der Bancomatsprengung in Kurtinig wurden die Täter von der Überwachungskamera gefilmt: Seelenruhig betraten sie die Bank, holten ihre Beute - und füllten rund 50.000 Euro in mehrere Taschen und verließen den Tatort in einem schwarzen VW Golf.Bei den Verurteilten handelt es sich um Männer aus der Provinz Treviso. Zusätzlich zur Haftstrafe von insgesamt 48 Jahren Haft – die Anklage hatte insgesamt 57 Jahre gefordert – wurden sie zu einer Geldstrafe von 140.000 Euro verurteilt.

ansa/stol