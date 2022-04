Die Zahlen sinken: 489 Neuinfektionen in Südtirol, aber wieder 2 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 600 PCR-Tests untersucht und dabei 38 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 451 positive Antigentests. 3 Personen liegen auf der Intensivstation, 2 Personen in Südtirol sind an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.