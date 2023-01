49-Jährige liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit 14 Polizeistreifen

Die Frau habe in Innsbruck eine Anhaltung missachtet und sei dann auf die Autobahn Richtung Unterland aufgefahren.14 Polizeistreifen verfolgten sie daraufhin. Bei der Ausfahrt Wiesing fuhr die Lenkerin dann auf einen Lkw auf und wurde leicht verletzt.Zuvor hatte die Exekutive dort einen „künstlichen Stau“ erzeugt, um die Frau anzuhalten. Der Sachschaden fiel gering aus. Die Ermittlungen waren im Gange. Die Deutsche sei in Innsbruck wegen mehrerer Verkehrsdelikte bereits polizeibekannt gewesen, berichtete ein Polizeisprecher.Am Dienstag hatten sie die Beamten in der Landeshauptstadt anhalten wollen, weil sie bei Rot über eine Ampel gefahren war.