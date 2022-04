492 Neuinfektionen nachgewiesen – Kein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 553 PCR-Tests untersucht und dabei 38 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 454 positive Antigentests, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Donnerstag mitteilt. 2 Covid-Patienten werden auf der Intensivstation betreut. Corona-Todesopfer gibt es in Südtirol keine zu beklagen.