5 Corona-Fälle in Bozner Filiale der Sparkasse

Das Bankinstitut Sparkasse teilte am Mittwoch mit, dass in einer seiner Filialen ein leitender Mitarbeiter und in der Folge 4 weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Die Filiale in der Bozner Duca-d'Aosta-Allee bleibt demnach bis mindestens Ende dieser Woche geschlossen und wird gereinigt und desinfiziert.