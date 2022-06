Die 5 Frauen aus dem Tauferer Ahrntal sind wieder auf freiem Fuß

Die 5 Frauen befanden sich bislang in einer Einrichtung in Verona im Hausarrest.



Sie sind nun mit sofortiger Wirkung auf freiem Fuß und werden laut Verteidiger Nicola Nettis noch im Laufe des Tages nach Hause zurückkehren.



Die einzige Maßnahme, die aufrecht bleibt, ist das Annäherungsverbot an die beiden Opfer. Die beiden Kinder befinden sich in einer Einrichtung in Obhut.