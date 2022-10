5 Gemeinden sensibilisieren erstmals gemeinsam für das Einkaufen vor Ort

Um dies hervorzuheben und den Kunden die Bedeutung des Einkaufens vor Ort zu verdeutlichen, organisiert der Wirtschaftsverband hds eine neue Initiative für die Kunden, die in diesen 5 Orten einkaufen.Die Aktion ist ein großes Online-Gewinnspiel für die Kunden, die in diesen Gemeinden einkaufen. Das Spiel findet vom 24. Oktober bis 26. November 2022 statt. 78 Geschäfte und Betriebe beteiligen sich an der Initiative.Zu gewinnen gibt es 5 Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro pro Tag, von Montag bis Samstag. Die Gutscheine können in allen teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.Nicht zugewiesene bzw. nicht eingelöste Gutscheine kommen in einen Jackpot. Dieser besteht aus 100 Euro und allen nicht vergebenen Preisen. Er wird am Ende des Gewinnspiels unter allen Teilnehmern verlost. Die Verlosung des Jackpots erfolgt am 15. Dezember 2022. Auch der Jackpot kann innerhalb 31. März 2023 in einem der teilnehmenden Betriebe der 5 Gemeinden eingelöst werden.Unterstützt und mitgetragen wird die Initiative von der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, von der Stadtgemeinde Leifers und den Gemeinden Auer und Pfatten, der Raiffeisenkasse Unterland und einer Reihe von Sponsoren. Weitere Informationen finden Sie hier.