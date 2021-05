5-Jähriger kann Intensivstation nach Seilbahnunglück verlassen

Der Zustand des kleinen Jungen, der als einziger das Seilbahnunglück am Lago Maggiore überlebte, bessert sich weiter. Der 5-jährige Eitan könne am Dienstag von der Intensivstation auf eine andere Station verlegt werden, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin am Montagabend mit.