5-jähriges Mädchen ist jüngste Covid-19-Tote

Tragisches Schicksal für eine Wipptaler Familie: Ihr ohnehin von Geburt an schwerkrankes Mädchen hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. In der Folge wurde es zunächst zu Hause gepflegt, dann am Mittwoch zur Mittagszeit ins Sterzinger Spital eingeliefert. Wegen der Vorerkrankung hatte der kleine Körper dem Virus nichts entgegenzusetzen: Die 5-Jährige starb am frühen Morgen.Einen Überblick über die Todesfälle in den Krankenhäusern gibt es hier.Die Todesfälle in Seniorenwohnheimen sind hier aufgelistet.

zor