5 junge Menschen sterben bei tragischem Verkehrsunfall in Rom

Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr in Fonte Nuova am nordöstlichen Stadtteil der italienischen Hauptstadt. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldet, soll sich der Fiat 500, in dem die jungen Menschen unterwegs waren, aus bisher ungeklärten Gründen überschlagen haben.Für 3 junge Männer im Alter von 22 Jahren, sowie eine 17- und eine 18-Jährige kam leider jede Hilfe zu spät. Eine weitere Person, die sich im Unfallwagen befunden hatte, wurde schwerverletzt ins Krankenhaus St. Andrea eingeliefert.