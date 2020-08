5 junge Menschen sterben bei Verkehrsunfall im Piemont

In der Nacht auf Mittwoch hat sich in Castelmagno im Piemont ein tragischer Unfall ereignet.Bei den Todesopfern handelt es sich um den 24-jährigen Fahrer und 4 Teenager im Alter zwischen 11 und 16 Jahren. Verletzt wurden weitere 4 Jugendliche, darunter 3 Minderjährige. 2 von ihnen schweben in Lebensgefahr.Wie die die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, befanden sich die Insassen an Bord eines SUV mit 9 Plätzen, das aus noch ungeklärten Gründen außer Kontrolle geriet und 100 Meter in einen Abgrund stürzte. Rettungsteams arbeiteten stundenlang, um die Insassen von den Trümmern zu befreien.Die Todesopfer verbrachten ihren Urlaub in Castelmagno, einer kleinen Berggemeinde auf einer Höhe von 1150 Metern. Sie stammten aus der piemontesischen Provinz Cuneo. Die Ursache des Unfalls wird noch ermittelt.

apa/stol