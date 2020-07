5 Menschen in Wien aus Donau gerettet - davon 2 Kinder

Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag auf der Wiener Donauinsel abgespielt: Eine Mutter, ihre 2 Töchter und die Großmutter waren in der Donau schwimmen und gingen unter. Ein junger Mann wollte zu Hilfe eilen, geriet aber selbst in Not. Zeugen zogen die 5 schließlich aus dem Wasser. Die Mutter musste reanimiert werden.