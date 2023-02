5 Millionen Treibstoff illegal über Brenner importiert – Treibstoff-Betrug im Trentino

204 illegale Treibstoffimporte

Treibstoff von Forst in Deutschland ins Trentino geschmuggelt

Die Finanzpolizei konnte eine Organisation aufdecken, die in Lettland, Litauen, Deutschland und Italien einen internationalen Treibstoffhandel organisiert hatte, um die Akzisen in Italien zu umgehen.Ingesamt konnten 204 illegale Treibstoffimporte nachgewiesen werden für insgesamt 5 Millionen Liter Treibstoff allein im Zeitraum 2021-22.Als Kopf der Organisation wurden 5 Personen identifiziert. Einer ist ein in Deutschland lebender Mann aus Litauen, der mit einem Inhaber einer Transportfirma aus Lettland den Treibstoff an 3 Großhändler in der Provinz von Foggia lieferte.Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Treibstoff (Diesel) aus der Ortschaft Forst in Deutschland an der Grenze zu Polen kam und in größeren Plastikbehältern, die auf Lkw geladen wurden, den Brenner passierten. Illegale Depots wurden in den Provinzen von Foggia, Bari und Barletta-Andria-Trani gefunden.Der Treibstoff wurde dann an Transportunternehmen bzw. an Bauunternehmen geliefert. Um Kontrollen zu umgehen, wurden gefälschte Lieferscheine bzw. Rechnungen von 2 Gesellschaften mit Sitz in Neapel und Foggia ausgestellt.