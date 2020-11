5 Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

2 Neuinfektionen wurden an der Grundschule „Giuseppe Verdi“ in Salurn nachgewiesen, wo in der Folge über 2 Klassen bis zum 12. November eine Quarantäne verhängt wurde.2 weitere Infektionsfälle sind im Kindergarten „Città dei bambini“ in Bozen aufgetreten, wo eine Sektion bis zum 11. November in Quarantäne überstellt wurde. Positiv auf das Coronavirus getestet wurde auch eine Person am Kindergarten „Bimbilandia“ in Leifers, eine Sektion ist daher in Quarantäne.

lpa