5 Neuinfektionen bei 433 Tests

Die Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Personen beträgt nun 2541. Bisher wurden insgesamt 44.673 Abstriche untersucht, die von 20.333 Personen stammen.In den regulären Abteilungen der 7 Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 145 Personen betreut.Die 49 Personen, die als Verdachtsfälle eingestuft werden, sind ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes untergebracht.6 an Covid-19 erkrankte Patienten benötigen weiterhin intensivmedizinische Behandlung und werden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb versorgt. Weitere 4 Intensivpatienten befinden sich in österreichischen Krankenhäusern.169 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in den Südtiroler Krankenhäusern gestorben, aus den Südtiroler Seniorenheimen werden weitere 115 Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich damit auf 284.In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich derzeit 1368 Bürger. Für 8601 Personen wurde diese bereits aufgehoben. Bisher waren und sind 9969 Südtiroler von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.Als geheilt gelten in Südtirol 1621 Personen (+31 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 593 Personen (+9 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 2214 (+ 40 gegenüber dem Vortag).233 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes haben sich mit dem neuartigen Virus infiziert, davon gelten 189 bereits als geheilt. Angesteckt haben sich auch 12 Basisärzte (12 geheilt) und 2 Basiskinderärzte (beide geheilt).Untersuchte Abstriche am Sonntag (3. Mai): 433Positiv getestete neue Personen: 5Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 44.673Gesamtzahl der getesteten Personen: 20.333Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2541Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 145Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 6Südtiroler Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 4Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 49Todesfälle in den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes: 169Todesfälle in den Seniorenwohnheimen: 115Todesfälle insgesamt: 284Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1368Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 8601Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 9969Geheilte Personen: 1621 (+31 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 593 Personen (+9 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 2.214 (+40 gegenüber dem Vortag)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 233 (189 geheilt)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt)

stol/lpa