5 Neuinfizierte bei 823 Abstrichen – 4 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden 823 Abstriche untersucht. 5 Personen wurden dabei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen steigt damit auf 2481 Personen. Insgesamt wurden bisher 37.431 Abstriche untersucht, die von 17.895 Personen genommen wurden.In den regulären Abteilungen der 7 Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß sind 190 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen untergebracht. 40 Personen, die als Verdachtsfälle gelten, werden ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut.12 an Covid-19 erkrankte und in den Südtiroler Krankenhäusern untergebrachte Patienten benötigen weiterhin eine intensivmedizinische Behandlung. In Krankenhäusern in Österreich werden weitere 4 Covid-19-Intensivpatienten versorgt.164 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind in den Südtiroler Krankenhäusern bisher gestorben. Von den Südtiroler Seniorenwohnheime werden weitere 105 Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Gestorbenen steigt damit auf 269.Die Zahl der Bürger, für die eine Quarantäne oder Isolation amtlich verordnet wurde, beträgt 2169. Ganze 7391 Südtiroler wurden bereits daraus entlassen. Insgesamt waren und sind 9560 Personen von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.230 Mitarbeiter des Sanitätsbetriebs haben sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, davon gelten 152 als geheilt (am Samstag wurden fälschlicherweise 164 als geheilte Mitarbeiter mitgeteilt). 12 Basisärzte (10 geheilt) und 2 Basiskinderärzte (beide geheilt) haben sich ebenfalls infiziert.Als geheilt gelten in Südtirol 1218 Personen (+42 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 435 Personen (+21), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt beträgt die Zahl der Geheilten somit 1653 (+63 gegenüber dem Vortag).Im ANHANG die Tabellen mit den positiven Getesteten und jene der in Quarantäne befindlichen Personen. Die Tabelle der mit Covid-19 Verstorbenen in Südtirol wird nun in neuer, aggregierter Form pro Gesundheitsbezirk veröffentlicht. Zusätzlich werden Informationen hinsichtlich Verteilung nach Alter und Geschlecht gegeben. Die neue Tabelle berücksichtigt die Richtlinien zum Datenschutz und die entsprechenden Empfehlungen der zuständigen Behörden.Untersuchte Abstriche am gestrigen Samstag (25. April): 823Positiv getestete neue Personen: 5Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 37.431Gesamtzahl der getesteten Personen: 17.895Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2481Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/Personen: 190Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 12Südtiroler Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 4Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 40In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 164In den Seniorenwohnheimen Gestorbene: 105Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen: 269Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 9560Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2169Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 7391Geheilte Personen: 1218 (+42) gegenüber dem Vortag); zusätzlich 435 Personen (+21), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden.Insgesamt: 1653 (+63 gegenüber dem Vortag).Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 230 (152 geheilt)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (12 geheilt)

lpa