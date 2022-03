5 Tage ohne Covid-Todesfall: Südtirol hat die wenigsten Intensivpatienten

Erfreuliche Nachrichten von der Corona-Front: Seit 5 Tagen ist Südtirol von Corona-Todesfällen verschont geblieben. Und: Von 100 Intensivbetten ist derzeit nur eines besetzt. Weniger Intensivpatienten hat keine andere Region in Italien – gemessen an der Einwohnerzahl. In den vergangenen 24 Stunden wurden 529 PCR-Tests untersucht und dabei 17 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 510 positive Antigentests. Die Inzidenz sinkt auf 572.