5 Tote bei Arbeitsunfall auf Sizilien

Nach ersten Erkenntnissen starben die Arbeiter infolge von giftigen Gasen, die sich im Abwasser entwickelt hatten. Ein sechster Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.Die genauen Umstände des Unglücks waren zunächst unklar.Es ereignete sich bei Wartungsarbeiten an einer Tauchpumpe in der Nähe einer Weinkellerei. Nach Medienberichten hatten einige der Männer über Übelkeit und Atemnot geklagt – möglicherweise aufgrund einer Vergiftung mit Schwefelwasserstoff. Einem siebten Arbeiter sei es gelungen, die Anlage zu verlassen und Alarm zu schlagen. Die anderen 6 seien eingeschlossen gewesen und durch die Dämpfe ohnmächtig geworden.Zum Alter der Todesopfer machten die Behörden anfangs keine Angaben. Casteldaccia liegt in der Umgebung von Palermo und hat etwas mehr als 10.000 Einwohner.