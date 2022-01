5 Tote bei Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Bus

Die 5 Personen – 4 Männer und eine Frau – waren mit ihrem Auto auf einer Provinzstraße in der Gemeinde Rezzato in der Provinz Brescia unterwegs, als ihnen ersten Angaben zufolge ein Bus entgegenkam, mit dem sie frontal zusammengestoßen sind.Alle 5 Personen waren auf der Stelle tot.Der Fahrer des Busses blieb unverletzt. Es waren keine Passagiere an Bord.

ansa/stol