5 Tote bei Kollision zweier Kleinflugzeuge in Frankreich

Beim Zusammenstoß zweier Leichtflugzeuge sind in Frankreich am Samstag 5 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden kollidierte ein kleines Ultraleichtflugzeug mit 2 Menschen an Bord mit einem Leichtflugzeug für Touristen vom Typ DA40, in dem sich 3 Menschen befanden. Das Unglück ereignete sich in Loches im Departement Indre-et-Loire.