5 Tote in einem Haus in Pariser Vorstadt gefunden

Unter den Opfern seien 4 Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. 5 weitere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Unter den Verletzten sei auch der mutmaßliche Täter. Der Hintergrund der Tat blieb zunächst unklar.Der TV-Nachrichtensender BFM berichtete, ein blutender junger Mann sei in ein Cafe in Noisy-le-Sec nordöstlich von Paris gekommen und habe um Hilfe gebeten. Er habe von einem Verwandten gesprochen, der mit einem Hammer und einem Messer die Familie angegriffen haben.

apa/dpa