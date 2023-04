5 Tote nach Tornado im US-Staat Missouri

Wegen des Ausmaßes der Verwüstung sei eine großangelegte Rettungsaktion nötig gewesen, teilte der Sheriff mit. Der Wetterdienst hatte zuvor vor Tornados in der Region gewarnt.Am Wochenende waren infolge heftiger Wirbelstürme in mehreren US-Staaten mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Medien sprachen von einem seltenen „Monster-Sturmsystem“, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte. Experten führen die Häufung von Naturkatastrophen in den USA auch auf die Folgen des Klimawandels zurück.