5 Verletzte durch Stiche in London – mehrere Festnahmen

Eine Person habe möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit.Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Südosten der britischen Hauptstadt. Fünf Menschen wurden laut Scotland Yard festgenommen.Auch in der Stadt Birmingham sind mehrere Menschen in der Nacht zum Sonntag durch Stiche verletzt worden. Die Polizei der Region West Midlands sprach am Sonntagmorgen von einem schweren Vorfall. Zu beiden Taten lagen zunächst keine Hintergründe vor. Messer-Attacken sind ein großes Problem in Großbritannien.

dpa