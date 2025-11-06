Die Italiener, zu denen seit Tagen kein Kontakt bestand, teilten mit, dass es ihnen gut gehe und sie ihre Trekking-Tour fortsetzen werden, mit geplanter Rückkehr nach Kathmandu am 8. November.<BR \/><BR \/>Unterdessen bleibt der erhoffte Bergungserfolg nach dem Lawinenunglück vom Montagvormittag gegen 10.30 Uhr am Yalung Ri (5.647 m) im Osten Nepals weiterhin aus. Bei dem Unglück waren 7 Teilnehmer der 15-köpfigen Gruppe verschüttet worden. Fachleute schätzten die Schneemassen nach dem Lawinenabgang auf bis zu sechs Meter.<BR \/><BR \/>Nachdem die Leichen der beiden nepalesischen Bergführer Padam Tamang und Mere Karki sowie jene des Italieners Paolo Cocco geborgen werden konnten, geht die Suche nach dem 29-jährigen Markus Kirchler aus Jenesien, dem Italiener Marco Di Marcello, dem Deutschen Jakob Schreiber und dem Franzosen Christian André Manfredi weiter.