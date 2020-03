5 weitere Personen in Südtirol positiv auf Coronavirus getestet

Wie bereits bei allen anderen Fällen, die in Südtirol positiv auf Coronavirus-Infektion getestet worden sind, muss das Istituto Superiore di Sanità in Rom einen Kontrolltest durchführen.Erst dann kann definitiv von einer bestätigten Infektion gesprochen werden.Vorläufig gibt es in Südtirol nur einen einzigen von Rom bestätigten Fall.Das Ergebnis des bereits am Donnerstag positiv getesteten Patienten wird für den heutigen Samstag erwartet. Die Ergebnisse der anderen 7 Patienten treffen erst in den kommenden Tagen ein.Insgesamt wurden im Südtiroler Sanitätsbetrieb mit Stand Freitagabend 51 Personen getestet. Bei 42 Personen wurde keine Infektion festgestellt.

lpa/sabes