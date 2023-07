50 Ausweisungen in einem halben Jahr

Wie einer Presseaussendung zu entnehmen ist, erhielten im ersten Halbjahr 2023 rund 30 Personen einen Ausweisungsbescheid. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Kleinkriminelle.20 weitere Personen, die schwere Straftaten begangen haben und als gefährlich eingestuft werden, wurden direkt in die zuständigen Zentren für Rückführung begleitet. Von dort wurden bzw. werden sie direkt in ihre Herkunftsländer gebracht.