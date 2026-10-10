<b>Von Johannes Vötter<\/b><BR \/><BR \/>Die Ausgangssituation ist folgende, spielt sich meist auf stark frequentierten Parkplätzen ab: Der Einkauf ist erledigt und im Fahrzeug verstaut, die Tasche liegt auf dem Beifahrer- oder Rücksitz, das Smartphone in der Mittelkonsole. Man steigt ins Auto, startet den Motor und bemerkt plötzlich etwas auf der Windschutzscheibe: Unglaublich, da ist ein 50-Euro-Schein beim Scheibenwischer eingeklemmt! Und ja, 50 Euro sind 50 Euro. Wer würde da nicht mal kurz aussteigen?<h3>\r\nAblenkung ist der halbe Clou<\/h3>Genau auf diese Reaktion setzen Diebe mit einer Masche, die aktuell italienweit und sogar in der „Bild“-Zeitung für Schlagzeilen sorgte. Behörden und Autofahrerclubs warnen seit einigen Wochen immer wieder davor, vor allem ältere Autofahrer. Denn auf diese scheinen es die Tätergruppen besonders abgesehen zu haben. Es ist schließlich nur dieser eine Moment der Ablenkung und Verwirrung, der mit dieser und anderen „artverwandten“ Methoden (siehe Meldung unten) erreicht werden soll. <BR \/><BR \/>Taschen, Geldbörse, Smartphone, teure Einkäufe sind dann in Sekundenschnelle weg, während man sich dem vermeintlichen Glücksfund widmet. Im schlimmsten Fall gerät sogar das Fahrzeug selbst ins Visier der Täter, etwa wenn der Motor noch läuft. Auch derartige Diebstähle wurden verzeichnet.<h3>\r\nIn Südtirol (noch) keine Fälle<\/h3>Und selbst wenn hierzulande bisher keine derartigen Fälle publik geworden sind, gibt es durchaus vielerorts die Voraussetzungen für diese 50-Euro- Masche. Besonders attraktiv für Langfinger sind nämlich stark frequentierte Parkplätze, wo ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Dazu zählen die Parkflächen von Einkaufszentren, Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand oder Pendlerparkplätze. <BR \/><BR \/>Auch beliebte Ausflugsziele können an Wochenenden zum „Jagdrevier“ werden. Dort fällt es Tätern leichter unterzutauchen, und ihre angepeilten Opfer fühlen sich in belebter Umgebung besonders sicher bzw. schenken der Umgebung oft etwas weniger Aufmerksamkeit.Das beobachtet auch Fabrizio Piras, Kommandant der Stadtpolizei Bozen, der bestätigt, dass zumindest in der Landeshauptstadt die Lage ruhig ist: „Wir haben ein sehr genaues Auge auf diese Parkplätze, zeigen auch Präsenz, sind aber froh über jede Beobachtung und Meldung, die wir erhalten. Denn die Tätergruppen sind sehr mobil und oft nur kurz vor Ort.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371141_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Will heißen, um auf die Ausgangssituation zurückzukommen: Wer einen verdächtigen Gegenstand auf der Windschutzscheibe entdeckt, sollte nicht überstürzt handeln. Vielmehr gilt es, ruhig zu bleiben, das Fahrzeug zu versperren, die Situation aufmerksam zu beobachten und die Behörden einzuschalten. Denn sonst können diese geschenkten 50 Euro mehr Schaden verursachen, als Zinsen auf dem Konto bringen.<BR \/><h3>\r\nUnd das sind die „artverwandten“ Tricks der Parkplatz-Langfinger<\/h3>> Die Flaschen-Masche Eine Plastikflasche wird zwischen Reifen und Radkasten geklemmt (i.B.r.). Beim Losfahren entsteht ein ungewohntes Geräusch. Steigt man aus, um nachzusehen, nutzen Diebe diesen Moment der Ablenkung.<BR \/><BR \/>> Die Münz-Masche Münzen oder andere kleine Gegenstände werden direkt neben der Autotür platziert. Während sich die Opfer bücken, schlagen Komplizen zu.> Die Zettel-Masche An der Windschutzscheibe findet sich ein Hinweis auf einen angeblichen Parkschaden. So sollen die Leute aus dem Fahrzeug gelockt werden; und ruft man dann bei der angegebenen Telefonnummer an, droht sogar noch ein Datendiebstahl.> Die Bitte-helfen-Masche Unbekannte bitten um Hilfe, eine Wegbeschreibung oder Ähnliches. Während man dadurch abgelenkt ist, greift im Hintergrund ein Komplize zu.<BR \/><BR \/>> Ganz neu: der fiese Hand-auf-dem-Türgriff-Trick Hier geht es weniger um Ablenkung, sondern Unachtsamkeit. Während man vorne das Auto schließt, hält ein „Passant“ unauffällig die Hand auf den hinteren Türgriff. Das verhindert das Abschließen – und die Täter haben „freien Zutritt“.<BR \/><BR \/>Daher gilt: Taschen, Smartphones usw. niemals sichtbar ins Fahrzeug legen. Zudem sollte man den Motor beim Aussteigen stets ausschalten und das Auto selbst für kurze Wege versperren. Vergewissern Sie sich zudem am Griff einer Hintertür, ob auch wirklich abgeschlossen ist.