„Mein Anliegen: Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass hier gewaltbereite und gewalttätige Jugendliche unterwegs sind“, sagt der Mann.<h3>\r\n„Alles lief zunächst in geordneten Bahnen“<\/h3>Begonnen hatte alles mit einer Party seiner zwei minderjährigen Kinder. Wie jedes Jahr durften die beiden eine Geburtstagsparty feiern mit sieben eingeladenen Mädchen. „Meine Frau hat gegen 18 Uhr unser Haus verlassen, um ihren Nachtdienst anzutreten und ich bin um 19 Uhr zu meinem Nachbarn, um mit ihm Fußball zu schauen. Daheim lief die kleine Feier in absolut geordneten Bahnen“, erzählt der Lananer.<BR \/><BR \/>Kurz nach 10 Uhr erhielt er einen Anruf eines anderen Nachbarn, der meinte: „Bei dir daheim geht’s aber zu. Geh nachschauen.“ Also sei er sofort heim und „da waren geschätzt 50 fremde junge Leute im Garten und im Haus. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. In unser Einfamilienhaus kommt man über die Terrasse ins Wohnzimmer und in die Küche. Ich bin ins Haus. Überall standen leere Schnapsflaschen, Red-Bull-Dosen und überall am Boden lagen Becher. <h3>\r\nPost in den sozialen Medien<\/h3>Angeblich soll ein Mädchen in den sozialen Medien gepostet haben, dass bei uns im Haus eine Hausparty stattfindet. Ich habe diese jungen Leute mit Entschiedenheit angewiesen das Haus zu verlassen. Um sicher zu gehen, dass sie sich tatsächlich entfernen, bin ich ins Auto gestiegen und ihnen rund 30 Meter nachgefahren. Bei offenem Autofenster hörte ich, wie mich einer der jungen Leute auf Italienisch beleidigte. Ich stieg aus und da wurde mir schon mit den Fäusten ins Gesicht eingeschlagen. Meine Brille ging zu Bruch, meine Nase blutete und einer sprang mir mit gestrecktem Bein in die linke Seite“, erzählt der Mann.<BR \/><BR \/>Es seien vier, fünf junge Leute gewesen, die ihn attackiert hätten. All dies passiert unter Gejubel der anderen und ist auch auf Videoaufnahmen zu sehen. „Glücklicherweise schaffte ich es zurück ins Auto und konnte abhauen. Ich habe sofort die 112 alarmiert und habe mich vom Weißen Kreuz Lana versorgen lassen“, sagt er. Die Heilungsdauer wurden von Spital und Hausarzt mit insgesamt zwölf Tagen angegeben. Gestern hat der Mann bei den Lananer Carabinieri Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet. Der Redaktion liegt die Anzeige vor.