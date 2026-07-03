<BR \/>Medienberichten zufolge habe sich das Unglück an der Küste bei der Ortschaft Santa Croce Camerina ereignet. Der 50-Jährige stammt ursprünglich aus Neapel, lebt jedoch mit seiner Familie in Bozen.<BR \/><BR \/>Angeblich soll der Mann ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Söhne im Alter von zwölf und 16 Jahren zu retten. Diese waren wegen des starken Windes und dadurch hoher Wellen in Not geraten. <BR \/><BR \/>Nachdem er sie erfolgreich in Sicherheit gebracht hatte, brach er plötzlich selbst zusammen. Die Todesursache wird derzeit untersucht.