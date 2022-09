50 Jahre Herbst-Seminar-Kongress in Brixen

Entwicklungs- und Sozialpädiatrie befasst sich mit allen Bereichen der kindlichen Entwicklung. Dies umfasst das gesamte Altersspektrum vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen. Neben dem normalen Verlauf werden alle Formen der Abweichung in Motorik, Sprache, Intelligenz und Verhalten beurteilt und behandelt.Dazu braucht es alle Berufsgruppen, die sich mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien beschäftigen. Beim Kongress trafen sich deshalb ca. 100 Kinder- und Jugendärzte, Psychologen, Therapeuten und Pädagogen. Sie kamen aus Praxis und Klinik, Schule, Frühförderung und Gesundheitsamt in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen.Eröffnet wurde der Kongress – nach Grußworten des Brixner Bürgermeisters Dr. Peter Brunner - durch die Kongressleitung, Prof. Dr. Peter Borusiak und Dr. Ute Mendes. In seiner Festansprache „100 Jahre Perspektiven in der Sozialpädiatrie“ umriss Dr. Helmut Hollmann, der den Kongress von 2006 bis 2016 leitete, sowohl Entwicklung und Fortschritt als auch die teilweise überraschende Konstanz der Themen während der langen Zeit des Kongresses. Themenschwerpunkte waren heuer u. a. Sprache und Kommunikation, frühe Erkennung von Entwicklungsstörungen und Möglichkeiten der Intervention sowie der Kinderschutz.Unterstützt wird der Kongress in all den Jahren von der Brixen Tourismus Genossenschaft, der Gemeinde Brixen, dem Krankenhaus Brixen. Hierfür bedankt sich der Organisator, die Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit des Kindes und Jugendlichen e.V., aufs herzlichste.