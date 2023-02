50 Zentimeter Neuschnee: Große Lawinengefahr am Alpenhauptkamm

Lawinenwarnstufe 4 im Norden des Landes

Schneepause am Freitag – Erneute Schneefälle in der Nacht

Mehrere Lawinenunglücke in Südtirol

Während starke Schneefälle am gestrigen Donnerstag in nahezu ganz Österreich für Chaos auf den Straßen gesorgt haben, war das Wetter in Südtirol zweigeteilt. Während im Süden des Landes frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius herrschten, kam es im Norden des Landes zu ergiebigen Schneefällen. Dabei kamen 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen, stellenweise auch mehr.„Besonders stark hat es im Ahrntal geschneit: In Rein in Taufers (1600 Meter Meereshöhe) beträgt die Gesamtschneehöhe jetzt 88 Zentimeter, in Kasern liegen 77 Zentimeter Schnee und am Neves Stausee sind es 73 Zentimeter“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Aufgrund der großen Menge an Neuschnee gilt für den Alpenhauptkamm im Norden und Nordosten Südtirols am heutigen Freitag große Lawinengefahr der Stufe 4. Der Euregio-Lawinenreport stuft die Verhältnisse für Touren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Pisten als kritisch ein.Fernauslösungen und spontane Lawinen sind möglich. Neu- und Triebschnee können an allen Expositionen schon von einzelnen Wintersportlern leicht ausgelöst werden. Sie sind laut Lawinenreport überschneit und auch für erfahrene Wintersportler kaum zu erkennen. Kammfern sind die Triebschneeansammlungen größer. Dort sind große Lawinen möglich.Zudem können Lawinen auch in tiefe Schichten durchreißen. Solche Gefahrenstellen liegen im Steilgelände oberhalb der Waldgrenze. Im felsdurchsetzten Steilgelände sind kleine und mittlere Lockerschneelawinen zu erwarten.Nach den ergiebigen Schneefällen vom Donnerstag erwartet uns bereits in der Nacht auf Samstag die nächste Ladung Schnee. „Am heutigen Freitag bleibt es tagsüber im ganzen Land trocken. Die Schneefront von Donnerstag ist nach Osten abgezogen. Am Abend erreicht uns allerdings bereits die nächste Front wieder von Osten her. Zwischen dem Ahrntal und dem Stallersattel kommt es erneut zu teils ergiebigen Schneefällen. Im Süden des Landes bleibt es hingegen trocken“, erklärt Peterlin gegenüber STOL.Das Wetter bessert sich dann am Samstag im Tagesverlauf und wird von Süden her sonniger. Auch der Sonntag verläufe laut Prognosen vorwiegend sonnig, gegen Abend setzt erneut Schneefall am Alpenhauptkamm ein.In den vergangenen Tagen und Wochen ist es in Südtirol mehrfach zu tragischen Lawinenunglücken gekommen.Im Gadertal konnte vor einer Woche Carluccio Sartori lebend geborgen werden, nachdem er 20 Stunden unter einer Lawine verschüttet gewesen war. In einem bewegenden Interview schildert der 54-Jährige, wie er diesen weißen Albtraum erlebte, er spricht über die schreckliche Angst unter den schweren Schneemassen und über all seine Gedanken, die ihn in diesen langen Stunden heimsuchten.