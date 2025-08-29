<BR \/><BR \/>In einem landwirtschaftlichen Lager im Gemeindegebiet von Pfatten war kürzlich ein teurer Lautsprecher entwendet worden. Der Besitzer erstattete Anzeige und die Carabinieri leiteten Ermittlungen ein. <BR \/><BR \/>Die Untersuchungen der Beamten führten schließlich zu einem 23-Jährigen aus Pfatten, der bereits amtsbekannt sein soll, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Tatsächlich entdeckten die Ordnungshüter die gestohlene Musikbox im Wert von rund 500 Euro beim Verdächtigen. Er wurde wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>