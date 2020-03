500 Kinder und Jugendliche in Südtirol sind schwerhörig

Und weitere 10 Kinder sind leicht- bis hochgradig schwerhörig: Darauf weist die Koordinatorin des Elternverbandes hörgeschädigter Kinder, Karin Waldboth, am heutigen Welttag des Hörens hin.Diese Kinder können trotzdem alles im Leben erreichen, betont Verbandspräsident Roberto Bortolotti: „Wichtig ist, dass sie viel Unterstützung in allen Bereichen bekommen, besonders aber in der Schule.“

