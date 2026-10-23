In diesen Fällen liegt es an den Anwesenden, schnell einzugreifen und Betroffene zu schützen. Genau hier setzt die Tagung des Vereins Epinet an, die am morgigen Samstag in Bozen stattfindet. Ziel ist es, das nötige Wissen für den Ernstfall zu vermitteln.<h3>\r\n10 Prozent der Bevölkerung erleiden mindestens einen Anfall<\/h3>Es wird geschätzt, dass etwa zehn Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens mindestens einen epileptischen Anfall erleiden. Ein einzelner Anfall kann also auftreten, auch wenn gar keine Epilepsie vorliegt. Neurologe Dr. Harald Ausserer vom ehrenamtlichen Verein Epinet, weiß, dass dies bei Anwesenden im ersten Moment oft zu einer großen Unsicherheit führt. „Dabei muss bei den meisten epileptischen Anfällen gar nicht eingegriffen werden“, erklärt er.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie bei einem Kurzschluss des Gehirns verlieren Betroffene <BR \/>bei einem Anfall das Bewusstsein und stürzen oft ohne Vorwarnung zu Boden. Zunächst versteift sich der Körper und streckt sich, danach setzen unkontrollierte Zuckungen ein.<BR \/><BR \/>Es sei wichtig, an der Seite der Person zu bleiben, bis der Anfall vorbei ist, und darauf zu achten, dass sie sich keine Verletzungen zuzieht. Nach dem epileptischen Anfall sollten Atmung und Bewusstsein kontrolliert und die Person in eine stabile Seitenlage gebracht werden. Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis sich Betroffene wieder vollständig erholt haben.<h3>\r\nAb Minute fünf wird es kritisch<\/h3>„Der Anfall dauert rund ein bis zwei Minuten. Bei bekannter Epilepsie besteht in der Regel keine Lebensgefahr“, sagt Dr. Ausserer. Dauern die Krampfbewegungen über fünf Minuten, gilt es, den Notruf zu wählen. Daher wichtig: Tritt ein Anfall auf, sofort einen Blick auf die Uhr werfen und auf die Zeit achten. <BR \/><BR \/>Bei der Tagung, die am morgigen Samstag von 9.30 bis 16.30 Uhr im Bozner Pfarrheim stattfindet, geht es dem Verein Epinet nicht nur darum, mit Informationen und praxisnahen Übungen über das richtige Verhalten im Ernstfall aufzuklären. „Wir wollen gleichzeitig Vorurteile abbauen, unter denen viele Personen mit Epilepsie leiden“, sagt Dr. Ausserer. Betroffene können ein normales Leben führen. Über drei Viertel davon können mit der richtigen Behandlung dauerhaft anfallsfrei werden und nach einem Beobachtungszeitraum auch wieder Fahrzeuge lenken.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zur morgigen Veranstaltung und dem Verein Epinet: <a href="https:\/\/www.epinet.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.epinet.bz.it.<\/a>