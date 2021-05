50.000 EuregioFamilyPass Südtirol aktiviert

Am 5. Mai 2017 wurde der neue EuregioFamilyPass Südtirol vorgestellt. Seitdem haben bereits über 50.000 Südtirolerinnen und Südtiroler den Pass aktiviert. Nutzungsberechtigt sind in Südtirol ansässige Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind.Durch den EuregioFamilyPass Südtirol kann man für die Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs innerhalb der Landesgrenzen den günstigen Familientarif nutzen. Zudem bieten derzeit weitere 340 Vorteilsgeber aus unterschiedlichen Bereichen bei Vorzeigen der Karte Vergünstigungen auf Einkauf oder Eintritt.„Der EuregioFamilyPass Südtirol ist ein nützlicher Alltagsbegleiter im Kartenformat, der unterwegs in vielen Bereichen Vorteile bringt. Das Land Südtirol und die Partnerbetriebe ermöglichen dadurch eine finanzielle Unterstützung für viele Familien in unserem Land“, sagt Landesrätin Waltraud Deeg.Auch für Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider stellt der EuregioFamilyPass Südtirol einen wichtigen Mehrwert für Südtirols Familien dar: „Der EuregioFamilyPass Südtirol ist als Fahrschein mit dem Familientarif eine Möglichkeit für Familien im Alltag, aber auch in der Freizeit günstig und nachhaltig mit unseren öffentlichen Nahverkehrsmitteln mobil zu sein.“Seit Kurzem ist zudem die FamilyApp verfügbar, mit der alle Preisnachlässe in Südtiroler Geschäften und Einrichtungen auf einem Blick und auch von unterwegs aus einsehbar sind. Seit Ende 2017 wurde der Gültigkeitsbereich des EuregioFamilyPass Südtirol auf das gesamte Gebiet der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ausgeweitet.

lpa