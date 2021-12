Bereits 1300 Corona-Tote in Südtirol seit Beginn der Pandemie

In 24 Stunden wurden in Südtirol 502 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 95 mittels PCR-Abstrich und 407 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Dienstag mitteilt. 18 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Es gibt 2 weitere Todesfälle zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 1300 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die 7-Tages-Inzidenz steigt von 399 auf 427.