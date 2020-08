5063 Bildungsfachkräfte getestet – 2,9 Prozent mit Antikörpern

Rund 36 Prozent des Bildungspersonals hat sich bereits einem Corona-Schnelltest unterzogen. Allein am gestrigen Mittwoch ließen sich 1491 Bedienstete des Bildungswesens auf Antikörper testen: 1451 davon wiesen ein negatives Testergebnis auf, 40 hingegen haben Antikörper im Blut. Das heißt, sie sind mit dem Coronavirus bereits in Kontakt gekommen.Das sind allein auf die Getesteten des gestrigen Tages berechnet 2,6 Prozent. An den beiden vorangehenden Testtagen war der Anteil der Positiven leicht höher: Am Montag wiesen 3,2 Prozent des getesteten Bildungspersonals Antikörper auf , am Dienstag 2,7 Prozent.

lu