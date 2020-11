51-jährige Chinesin wegen Anstiftung zur Prostitution festgenommen

Für eine 51-jährige in Mailand ansässige Chinesin klickten am Mittwoch in Südtirol die Handschellen. Die Staatspolizei von Bozen und Innichen nahm die Frau fest, nachdem sie illegal intime Zusammenkünfte organisiert und weitere Frauen zur Prostitution angestiftet hatte.