51-Jähriger bei Lawinenabgang in der Steiermark getötet

Der Mann war alleine vom Pötschenpass aus auf den Sarstein unterwegs. In einer Seehöhe von etwa 1800 Metern querte er eine steile Rinne und löste dabei ein Schneebrett aus. Der Skitourengeher wurde mitgerissen und konnte sich nicht mehr befreien, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.Am Samstagabend erstattete ein Angehöriger des Mannes eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Alpinpolizei, Bergrettung und Flugpolizei starteten eine Suchaktion, sie fanden den Steirer gegen Mitternacht in der Lawine.