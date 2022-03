51 Jahre alt und mitten im Leben – und dann kommt die Diagnose Demenz 51 Jahre alt und mitten im Leben – und dann kommt die Diagnose Demenz

Wenn ein Familienmitglied an Demenz erkrankt, ist das nie leicht. Doch zumeist erkranken Menschen erst im hohen Alter, was bedeutet, dass sie keine kleinen Kinder mehr haben oder berufstätig sind. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Die Krankheit tritt vereinzelt auch bei jüngeren Menschen auf. So auch bei M.s erst 51-jähriger Ehefrau, die vor Kurzem die Diagnose Demenz erhielt. + von Lisa Maria Kerschbaumer