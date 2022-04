In 24 Stunden wurden 686 PCR-Tests untersucht und dabei 61 Neuinfektionen festgestellt, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch mitteilt. Zusätzlich gab es 457 positive Antigentests und damit insgesamt 518 Neuinfektionen. 4 Patienten werden auf der Intensivstation betreut. Es gibt erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

518 Neuinfektionen und ein Todesfall in Südtirol

Die Zahlen im Überblick



PCR-Abstriche



Untersuchte Abstriche gestern (05.04.): 686



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 61



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 201.118*



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 865.029



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 315.529 (+147)





Antigentests



Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.812.467



Durchgeführte Antigentests gestern: 3173



Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 457



Nasenflügeltests, Stand 05.04.: 1.478.023 Tests gesamt, 21.001 positive Ergebnisse, davon 2.661 bestätigt, 486 PCR-negativ.





Anzahl der positiv Getesteten vom 05.04. nach Altersgruppen



0-9: 76 = 15%

10-19: 73 = 14%

20-29: 62 = 12%

30-39: 63 = 12%

40-49: 83 = 16%

50-59: 67 = 13%

60-69: 42 = 8%

70-79: 26 = 5%

80-89: 19 = 4%

90-99: 7 = 1%

Gesamt: 518 = 100%



Weitere Daten



Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 50



Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 31 (Stand 04.04.)



In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 0



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 4



Todesfälle: 1453 Personen (+1; 1M, 70-79)



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5.793



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 305.182



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 310.975



Geheilte Personen insgesamt: 193.910 (+982)



*Die Anzahl der gestern (05.04.) kommunizierten positiv getesteten Personen wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 200.602 auf 200.600 korrigiert.