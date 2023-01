53-Jähriger stürzt knapp 100 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Es war gegen 17.50 Uhr, als Passanten den Notruf absetzten. Sie hatten gesehen, wie ein Mann unterhalb einer Kehre der Mendelstraße ausrutschte und knapp 80 Meter in die Tiefe stürzte. Sämtliche Einsatzkräfte rücken daraufhin sofort aus.Der 53-jährige Mann aus Eppan verletzte sich bei dem Sturz schwer. Das Team des Notarzthubschraubers Aiut Alpin versorgte den Schwerverletzten an der Unglücksstelle und flog ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen. Der 53-Jährige war immer bei Bewusstsein und musste nicht intubiert werden.Im Einsatz standen auch die Bergrettung, die Freiwillige Feuerwehr von St. Nikolaus/Kaltern und die Carabinieri.