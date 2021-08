5273 Neuinfizierte und 54 Todesfälle in Italien

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Italien 238.073 Corona-Test durchgeführt, 2,2 Prozent davon waren positiv. Damit ist ein Rückgang bei der Positivitätsrate zu verzeichnen: Am Vortag hatte diese bei 4,9 Prozent gelegen.Als aktiv infiziert gelten derzeit 129.116 Personen – dies sind 420 mehr als am Vortag.3427 Patienten werden auf den Normalstationen der italienischen Spitälern behandelt. Das sind 138 mehr als noch am Montag.423 Coronavirus-Infizierte befanden sich stand Dienstag in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 19 mehr als tags zuvor.Seit Beginn der Pandemie haben sich in Italien 4.449.606 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 128.510 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

stol