53 Corona-Todesopfer in Italien innerhalb von 24 Stunden

379 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 202 gewesen. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie 236.142 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.Insgesamt sind 34.167 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Donnerstag auf 30.637. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 4131, davon waren noch 236 Personen waren auf Intensivstationen. Die Zahl der Menschen in Heimquarantäne sank auf 26.270 Personen, 171.338 Corona-Infizierte gelten als genesen. Das sind 1399 mehr als noch am Vortag.In der Lombardei, dem italienischen Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs, wurden innerhalb von 24 Stunden 25 Tote gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.374 stieg. Die Zahl der aktuell Infizierten kletterte in der gesamten Region auf 17.340, jene der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 2488 – nur noch 97 Patienten waren auf einer Intensivstation.

apa/stol