Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, verstarb die 53-jährige Rossella Ceparano aus Brixen am gestrigen Dienstag im Bozner Krankenhaus. Wochenlang hatte sie zuvor im Koma gelegen.<BR \/><BR \/>Der verheerende Unfall hatte sich am 1. April bei der Autobahnausfahrt Bozen Nord ereignet ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fataler-crash-auf-der-a22-zwei-schwerverletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319691_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein von Norden kommendes Fahrzeug wollte die Autobahn verlassen, während ein weiteres Auto gleichzeitig auf die Südspur der A22 auffuhr. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Ceparano saß im Wagen ihres Mannes und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Auch ihr 55-jähriger Mann wurde schwer verletzt. <BR \/><BR \/>Der Lenker des zweiten Fahrzeugs, ein 42-jähriger Südtiroler, kam hingegen mit leichteren Verletzungen davon. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die 53-Jährige hinterlässt zwei Kinder.