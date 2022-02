53.662 Neuinfektionen und 314 Todesfälle in Italien

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es in den letzten 24 Stunden 53.662 neue Covid-Infektionen. Am Donnerstag waren es 57.890.314 Personen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus; weniger als am Donnerstag: da waren es 320.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in den letzten 24 Stunden in Italien 510.283 Corona-Tests durchgeführt. Am Donnerstag waren es 538.131. 987 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, 50 weniger als am Donnerstag. 13.948 Patienten mit Symptomen werden auf den Normalstationen betreut, 614 weniger als am Donnerstag.

stol