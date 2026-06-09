Die groß angelegte Suchaktion erstreckte sich über das Gebiet der Fanes-Gruppe bei Cortina d'Ampezzo <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gross-angelegte-suchaktion-in-den-dolomiten-54-jaehrige-wanderin-vermisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Am Dienstagnachmittag dann die traurige Nachricht: Der Körper der Frau wurde in der Nähe von Ponte Outo in einer darunterliegenden Schlucht entdeckt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322100_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>An der Suche beteiligt waren die Bergrettung aus Cortina, jene der Finanzpolizei sowie Einsatzkräfte aus St. Vigil in Enneberg, die Feuerwehr und die Carabinieri. Auch Drohnen und Suchhunde kamen zum Einsatz.<BR \/><BR \/>Nach der Bergung der Leiche wurden Untersuchungen eingeleitet, um die genauen Umstände der Tragödie zu rekonstruieren.