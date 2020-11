541 Corona-Todesopfer und 20.648 Neuansteckungen in Italien

Die Zahl der registrierten Neuansteckungen sank von 24.214 auf 20.648. Innerhalb von 24 Stunden wurden 176.934 Tests durchgeführt, 11,7 Prozent fielen positiv aus.Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne lag bei 759.139. Jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank zum sechsten Tag in Folge und zwar von 33.299 auf 32.879, berichtete das Gesundheitsministerium. Auf den Intensivstationen im Land lagen 3752 Patienten, 9 weniger als am Vortag.Nachdem die Maßnahmen in Italien zu greifen scheinen, hat Rom die Auflagen in einigen Regionen gelockert. Die Lombardei, der Piemont und Kalabrien, die Anfang November zur „roten Zone“ erklärt wurden, wurden am Sonntag zu „orangen Zonen“ heruntergestuft. So können in der Vorweihnachtszeit die Shops und Lokale wieder offen bleiben.Die bisher „orangen“ Regionen Ligurien und Sizilien sind seit Sonntag wieder gelb. Restaurants und Lokale können bis 18 Uhr offen halten.Der Präsident Venetiens, Luca Zaia, öffnete am Samstag wieder die Einkaufszentren in seiner Region.Südtirol, Aostatal, Toskana, Abruzzen und Kampanien bleiben vorerst rote Regionen mit Teil-Lockdown.

apa