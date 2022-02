55-Jähriger in Osttirol über Felswand gestürzt – tot

Der Mann war offenbar rund 50 Meter über annähernd senkrechte Felswände abgestürzt, teilte die Polizei mit. Tags zuvor wurde der Mann als vermisst gemeldet, eine Suchaktion wurde Freitagabend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen und am Samstag fortgesetzt. Am Samstagvormittag wurde der Mann schließlich entdeckt.In Österreich sind außerdem seit Freitag insgesamt 9 Personen bei Lawinenunglücken gestorben. Am Freitag starben 8 Menschen unter 3 Lawinen. Am Samstag kam eine Person bei einem Lawinenabgang in Nordtirol ums Leben gekommen – 4 weitere konnten lebend geborgen werden und wurden verletzt ins Krankenhaus geflogen.

apa